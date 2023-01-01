Семён Слепаков

Биография

Семен Слепаков — актер, юморист и певец. Родился в Пятигорске 23 августа 1979 года. Будущий артист рос в интеллигентной семье преподавателей. Дед работал драматургом и сценаристом, и творческую жилку будущий актер перенял от него. Родители отдали мальчика в музыкальную школу, где он в совершенстве освоим гитару. Также Семен увлекся КВН и позже стал задумываться о создании своей команды. Парень поступил в лингвистический институт на два факультета, которые окончил с двумя красными дипломами. Позже получил степень кандидата наук и защитил диссертацию. Несмотря на плотный учебный график играть в КВН Семен не прекращал — собранная команда выступала на разных фестивалях, побеждала и считалась элитной. Именно тогда юморист Гарик Мартиросян и позвал артиста в Москву в конгломерат авторов-юмористов. Позже Семен Слепаков участвовал в «Камеди Клаб», стал популярным и начал создавать собственные проекты. Он снимался в фильмах, продюсировал ленты и писал сценарии к кассовым картинам. Авторская песня — неотъемлемая составляющая его жизни: он поет о разных событиях в жизни страны и мира. Также Семен известен как создатель юмористических шоу и автор ироничных куплетов.