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Бородач

Бородач (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Бородач 1 сезон
Комедии, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Бесконечная смена мест работы, невероятные и безумные ситуации, в которые попадает герой, постоянные приводы в полицию и потрясающее обаяние Александра Бородача.

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Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бородач»

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