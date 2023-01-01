Биография

Гарик Мартиросян — юморист, шоумен и актер. Родился в Ереване 13 февраля 1974 года. Артист рос с детства любознательным, активным, творческим. Родители отправили его в музыкальную школу, где он мастерски освоил игру на барабанах, гитаре и фортепиано. Гарик писал песни, играл в школьном театре, сочинял шутки. Несмотря на талант решил связать свою жизнь с медициной и после окончания вуза устроился работать в поликлинику. Позже Гарик Мартиросян начал участвовать в КВН, который открыл для него мир телевидения. Он стал работать сценаристом шоу «Добрый вечер», участвовал в программах «Угадай мелодию», «Две звезды», «Минута славы». Позже способствовал созданию «Наша Russia», выступая и актером, и продюсером. Мартиросян участвовал в развлекательных проектах «Шоу News», «Камеди Клаб». До сих пор занимается производством новых юмористических шоу и интересных передач.