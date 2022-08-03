Наша Russia: Яйца судьбы
Наша Russia: Яйца судьбы

Наша Russia: Яйца судьбы (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

9.02010, Наша Russia: Яйца судьбы
Комедия82 мин18+

О фильме

Два безалаберных таджика Равшан и Джамшут приезжают в Москву на заработки и случайно находят Золотые яйца Чингисхана, которые сулят им несметное богатство…

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Наша Russia: Яйца судьбы»