Биография

Роман Петренко (родился 24.10.1964) – один из самых влиятельных менеджеров российской медиасферы, директор ТНТ, управляющий директор компании «Газпром-медиа» в сфере развлекательного телевидения. Кроме того, Роман Петренко является продюсером нескольких фильмов и сериалов производства ТНТ. В прошлом Роман Петренко занимал управленческие должности в таких компаниях как Unilever и Mars, а начиная с 1998 года перешел в сферу телевидения и возглавил должность генерального директора СТС. Там он успешно внедрил революционную на тот момент концепцию специализированного развлекательного канала. В 2002 году Роман Петренко возглавил пост директора ТНТ и с его приходом охваты телеканала возросли в несколько раз. Кроме занятости в управленческой деятельности у продюсера есть опыт и в актерской. В фильмах «Адальберт Окс» 2013 года и «Москва» 2017 года Роман Петренко сыграл роли второстепенных персонажей. Роман Петренко продюсировал такие фильмы и сериалы: «Барвиха», «Золотые», «Деффчонки», «Мистические путешествия», «Золотые», «Наша Russia. Яйца судьбы» и «Москва 2017». Последний фильм был снят совместно с американской кинокомпанией и в первую же неделю стал лидером проката. Все сериалы, которые спродюсировал Роман Петренко также имеют огромные охваты и пользуются успехом среди телезрителей разных возрастов.