Биография

Янина Колесниченко – актриса. Заслуженная артистка России. Год рождения – 1973. Актерской профессии училась в театральном вузе при МХАТе. После сдачи выпускных экзаменов вошла в штат Театра им. Чехова. Создала несколько запоминающихся образов в разноплановых постановках. Роль Колесниченко в сценической интерпретации прозы В. Астафьева получила высочайшую оценку. За достижение беспримерного успеха актрисе присуждена Госпремия 2003 года. Отраслевая премия досталась артистке за проникновенность и точность в создании образа Сеты Томасян в драме Ричарда Калиноски «Лунное чудовище». Благополучно складывается кинематографическая карьера актрисы. В 2007 году она успешно создает образ судебно-медицинского эксперта в многосерийном детективе «Закон и порядок». В 2008 начинает играть центральную героиню ленты «Маргоша». В многосерийном фильме Колесниченко предстает как злая, склочная, коварная, но неизменно притягательная героиня. Новый успех ждал актрису в 2016 году. В ленте «Старшая жена» она играет хозяйку ресторана и по совместительству спасительницу главной героини. Продолжается работа актрисы в сериале «По законам военного времени».