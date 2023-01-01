Биография

Николай Басков — оперный и эстрадный певец, актер, телеведущий. Кандидат искусствоведения. Обладатель Ордена Франциска Скорины, медали ордена «За заслуги перед Отечеством», а также Ордена Дружбы. В 2009 году удостоен звания Народного артиста России. Родился в Москве 15 октября 1976 года. В 5 лет будущий артист начал заниматься музыкой. После окончания музыкальной школы Николай начал выступать в театре. Уже в 12 лет он исполнил свою первую роль в опере. С 1989 по 1992 год активно гастролировал в составе театральной труппы. Через год поступил в ГИТИС, а в 1994-ом пошел в музыкальную академию, где осваивал оперное и камерное пение. Участвовал в конкурсах, где занимал первые места. Начал солировать в театре оперы. Вскоре сыграл в своем первом спектакле. Первый клип Николай Басков снял в 2000 году. Песня «Памяти Карузо» в его исполнении принесла огромную славу. С этого момента он начал выступать по всему миру. В это время он все чаще появляется на экранах, участвуя в концертах, мюзиклах, постановках. Также попробовал себя в роли телеведущего. Его сольный концерт состоялся в 2008 году, а в 2009 певец отправился в гастрольный тур. В 2010-х начал выступать с эстрадными песнями. В 2016 стал продюсером. В качестве актера Николай Басков появлялся в телевизионных мюзиклах «Золушка», «Королевство кривых зеркал» и других. Также периодически снимается в сериалах, играя самого себя — «Моя прекрасная няня», «Поворот наоборот» и не только. Занимается озвучиванием мультфильмов, снимается в рекламных роликах. Часто участвует в телевизионных шоу в качестве приглашенной звезды.