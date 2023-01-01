Биография

Константин Смирнов — режиссер, продюсер, сценарист, оператор. Родился в Москве 5 марта 1982 года. После окончания школы решил связать свою жизнь с психологией и поступил на соотвествующий факультет. Однако в дальнейшем прошел отбор во Всероссийский государственный институт кинематографии на режиссерское отделение, которое окончил в 2008 году. Учился в мастерской Владимира Фенченко и Игоря Григорьева. Фильмография Константина Смирнова насчитывает более 10 проектов. Как режиссер он снимал такие проекты, как «Универ. Новая общага», «Беглые родственники», «Жуки», «Девушки с Макаровым», «#вмаскешоу», «Телохранители». В 2009 году представил короткометражный фильм «Колян», где проявил себя не только как постановщик, но и продюсер и сценарист.