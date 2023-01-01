Биография

Марьяна Спивак – актриса в третьем поколении, играющая в кино и театре. На ее счету немало наград: неоднократно становилась лауреатом известных премий, в числе которых «Созвездие», «Golden Unicorn». Родилась в актерской семье, где все были причастны к миру искусства. Уже в 6-летнем возрасте снялась в ленте «Пока гром не грянет», а в 2001 году ей досталась роль в картине «Горе-злосчастье». В 2002 году стала студенткой Школы-студии МХАТ. За время учебы успела сыграть в нескольких спектаклях. Среди наиболее выдающихся ролей Спивак этого периода – в «Гамлете», «Безымянной звезде», «Трех сестрах». После завершения обучения в школе-студии пошла работать в театр «Сатирикон». Дважды была замужем, есть сын от второго брака. Больше известна в качестве киноактрисы. Известность пришла к ней после роли в ленте Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Успела также сняться в множестве других картин. Среди наиболее свежих работ Марьяны Спивак – фильмы «Эпидемия», «Шифр», «Мы», «Цой». Проявила себя и в качестве актрисы дубляжа в ряде проектов: «Мрачные тени», «Вспомнить все», «Великий Гэтсби», «Призрачный патруль» и прочих. Озвучивала и мультфильмы: «Шишка», «Чепурнас», «Куми-Куми» и другие.