Материнский инстинкт
Wink
Фильмы
Материнский инстинкт
8.32024, Mothers' Instinct
Драма, Триллер90 мин18+
После гибели сына Селин начинает вести себя странно, чем пугает лучшую подругу. Триллер с Джессикой Честейн и Энн Хэтэуэй

Материнский инстинкт (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Трагическая случайность превращает двух близких подруг в непримиримых врагов. Напряженный триллер «Материнский инстинкт», фильм 2024 года, с обладательницами «Оскаров» Джессикой Честейн и Энн Хэтэуэй стал голливудским ремейком одноименной франко-бельгийской ленты.

В тихом американском пригороде 1960-х годов жизнь течет ровно и благополучно. У Селин и Элис почти идеальные семьи, их дети не разлей вода, а сами они друг другу как сестры. Вероломно в жизнь обеих вторгается роковое несчастье. Селин безутешна, а Элис не знает, как помочь, и не находит себе места. Но есть нечто, что тревожит подругу еще больше — чувство вины. Возможно, она могла предотвратить катастрофу, но не сделала этого… Робко признавшись в этом убитой горем Селин, она начинает остро чувствовать ее гнев и разочарование. Вскоре у Элис появляется все больше поводов остерегаться бывшей подруги и бояться за своего ребенка.

Между ними — паранойя, противоречивые эмоции и жгучие обиды. Смогут ли героини понять друг друга? Узнаете, если будете смотреть «Материнский инстинкт» онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Wink!

Страна
Бельгия, США, Великобритания, Франция
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Материнский инстинкт»