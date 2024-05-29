Трагическая случайность превращает двух близких подруг в непримиримых врагов. Напряженный триллер «Материнский инстинкт», фильм 2024 года, с обладательницами «Оскаров» Джессикой Честейн и Энн Хэтэуэй стал голливудским ремейком одноименной франко-бельгийской ленты.



В тихом американском пригороде 1960-х годов жизнь течет ровно и благополучно. У Селин и Элис почти идеальные семьи, их дети не разлей вода, а сами они друг другу как сестры. Вероломно в жизнь обеих вторгается роковое несчастье. Селин безутешна, а Элис не знает, как помочь, и не находит себе места. Но есть нечто, что тревожит подругу еще больше — чувство вины. Возможно, она могла предотвратить катастрофу, но не сделала этого… Робко признавшись в этом убитой горем Селин, она начинает остро чувствовать ее гнев и разочарование. Вскоре у Элис появляется все больше поводов остерегаться бывшей подруги и бояться за своего ребенка.



Между ними — паранойя, противоречивые эмоции и жгучие обиды. Смогут ли героини понять друг друга? Узнаете, если будете смотреть «Материнский инстинкт» онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Wink!



