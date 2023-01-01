Куми-Куми (мультсериал, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Популярный российский мультсериал перенесeт вас в удивительный мир Куми-Куми, населeнный необычными существами. Представители трeх разных племeн Джуги, Юси и Шумадана ― верные друзья, несмотря на внутриплеменную вражду их родни. Сумеет ли троица преодолеть все препятствия на своeм пути?



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