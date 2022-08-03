Куми-Куми (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
8.92012, Куми-Куми. Сезон 1. Серия 11
Мультсериалы, Фэнтези12+
Серия в подписке «Wink Дети»
Сезоны и серии
- 12+12 мин
Куми-Куми
Сезон 1 Серия 1
- 12+11 мин
Куми-Куми
Сезон 1 Серия 2
- 12+11 мин
Куми-Куми
Сезон 1 Серия 3
- 12+11 мин
Куми-Куми
Сезон 1 Серия 4
- 12+11 мин
Куми-Куми
Сезон 1 Серия 5
- 12+11 мин
Куми-Куми
Сезон 1 Серия 6
- 12+11 мин
Куми-Куми
Сезон 1 Серия 7
- 12+11 мин
Куми-Куми
Сезон 1 Серия 8
- 12+12 мин
Куми-Куми
Сезон 1 Серия 9
- 12+12 мин
Куми-Куми
Сезон 1 Серия 10
- 12+12 мин
Куми-Куми
Сезон 1 Серия 11
- 12+12 мин
Куми-Куми
Сезон 1 Серия 12
- 12+12 мин
Куми-Куми
Сезон 1 Серия 13
- 12+12 мин
Куми-Куми
Сезон 1 Серия 14
- 12+12 мин
Куми-Куми
Сезон 1 Серия 15
О сериале
Популярный российский мультсериал перенесeт вас в удивительный мир Куми-Куми, населeнный необычными существами. Представители трeх разных племeн Джуги, Юси и Шумадана ― верные друзья, несмотря на внутриплеменную вражду их родни. Сумеет ли троица преодолеть все препятствия на своeм пути?
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Фэнтези, Мультсериалы
КачествоSD
Время11 мин / 00:11
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ВПРежиссёр
Владимир
Пономарев
- ВПАктёр
Владимир
Пономарев
- Актриса
Марьяна
Спивак
- ВПСценарист
Владимир
Пономарев
- ПМСценарист
Павел
Мунтян
- АМСценарист
Артур
Меркулов
- ДГСценарист
Дмитрий
Горбунов
- ПМПродюсер
Павел
Мунтян
- ИППродюсер
Илья
Попов
- ММПродюсер
Майкл
Меннис
- МдПродюсер
Майк
де Сев
- ИСМонтажёр
Игорь
Сандимиров
- ЕСМонтажёр
Екатерина
Соломина
- ФАМонтажёр
Феликс
Айбатов
- БДКомпозитор
Борис
Долматов
- АПКомпозитор
Алексей
Просвирнин
- АМКомпозитор
Анастасия
Маслова