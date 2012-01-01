Куми-Куми. Сезон 1. Серия 8
Wink
Детям
Куми-Куми
1-й сезон
8-я серия

Куми-Куми (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.92012, Куми-Куми. Сезон 1. Серия 8
Мультсериалы6+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Популярный российский мультсериал перенесeт вас в удивительный мир Куми-Куми, населeнный необычными существами. Представители трeх разных племeн Джуги, Юси и Шумадана ― верные друзья, несмотря на внутриплеменную вражду их родни. Сумеет ли троица преодолеть все препятствия на своeм пути?

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Куми-Куми»