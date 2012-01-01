Куми-Куми (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
8.92012, Куми-Куми. Сезон 1. Серия 13
Мультсериалы6+
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Сезоны и серии
- 6+12 мин
Куми-Куми
Сезон 1 Серия 1
- 6+11 мин
Куми-Куми
Сезон 1 Серия 2
- 6+11 мин
Куми-Куми
Сезон 1 Серия 3
- 6+11 мин
Куми-Куми
Сезон 1 Серия 4
- 6+11 мин
Куми-Куми
Сезон 1 Серия 5
- 6+11 мин
Куми-Куми
Сезон 1 Серия 6
- 6+11 мин
Куми-Куми
Сезон 1 Серия 7
- 6+11 мин
Куми-Куми
Сезон 1 Серия 8
- 6+12 мин
Куми-Куми
Сезон 1 Серия 9
- 6+12 мин
Куми-Куми
Сезон 1 Серия 10
- 6+12 мин
Куми-Куми
Сезон 1 Серия 11
- 6+12 мин
Куми-Куми
Сезон 1 Серия 12
- 6+12 мин
Куми-Куми
Сезон 1 Серия 13
- 6+12 мин
Куми-Куми
Сезон 1 Серия 14
- 6+12 мин
Куми-Куми
Сезон 1 Серия 15
Сюжет
Популярный российский мультсериал перенесeт вас в удивительный мир Куми-Куми, населeнный необычными существами. Представители трeх разных племeн Джуги, Юси и Шумадана ― верные друзья, несмотря на внутриплеменную вражду их родни. Сумеет ли троица преодолеть все препятствия на своeм пути?
Сериал Куми-Куми 1 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ВПРежиссёр
Владимир
Пономарев
- ВПАктёр
Владимир
Пономарев
- Актриса
Марьяна
Спивак
- ВПСценарист
Владимир
Пономарев
- ПМСценарист
Павел
Мунтян
- АМСценарист
Артур
Меркулов
- ДГСценарист
Дмитрий
Горбунов
- ПМПродюсер
Павел
Мунтян
- ИППродюсер
Илья
Попов
- ММПродюсер
Майкл
Меннис
- МдПродюсер
Майк
де Сев
- ИСМонтажёр
Игорь
Сандимиров
- ЕСМонтажёр
Екатерина
Соломина
- ФАМонтажёр
Феликс
Айбатов
- БДКомпозитор
Борис
Долматов
- АПКомпозитор
Алексей
Просвирнин
- АМКомпозитор
Анастасия
Маслова