Лгунья
Wink
Фильмы
Лгунья
7.52024, Лгунья
Драмы, Комедии82 мин18+
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Лгунья (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Ева — 17-летняя девушка, которой наскучила ее однообразная жизнь. На летние каникулы она устраивается работать в кафе в ожидании новых знакомств и приключений. Однако неожиданное событие вынуждает Еву солгать, что переворачивает жизнь девушки и окружающих ее людей с ног на голову.

Лгунья смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

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