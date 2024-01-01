Лгунья (фильм, 2024) смотреть онлайн
Сюжет
Ева — 17-летняя девушка, которой наскучила ее однообразная жизнь. На летние каникулы она устраивается работать в кафе в ожидании новых знакомств и приключений. Однако неожиданное событие вынуждает Еву солгать, что перево�рачивает жизнь девушки и окружающих ее людей с ног на голову.
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Информация
Рейтинг
- ЮТРежиссёр
Юлия
Трофимова
- ЕИАктриса
Елизавета
Ищенко
- Актёр
Арсений
Никитин
- ССАктёр
Стас
Старовойтов
- Актриса
Марьяна
Спивак
- ЮМАктриса
Юлия
Марченко
- Актёр
Алексей
Розин
- ММ�Актриса
Майя
Мальцева
- ЮТСценарист
Юлия
Трофимова
- МШСценарист
Мария
Шульгина
- КМПродюсер
Катерина
Михайлова
- ТМПродюсер
Татьяна
Моисеева
- НМПродюсер
Наташа
Мурашкина
- ТБПродюсер
Тимур
Белый
- ТТКомпозитор
Тео
Тао