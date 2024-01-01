Лгунья (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Ева — 17-летняя девушка, которой наскучила ее однообразная жизнь. На летние каникулы она устраивается работать в кафе в ожидании новых знакомств и приключений. Однако неожиданное событие вынуждает Еву солгать, что перево�рачивает жизнь девушки и окружающих ее людей с ног на голову.



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