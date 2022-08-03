Мебиус (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Жестокий и хладнокровный тайный агент ФСБ по кличке Моисей ведет дело крупного российского олигарха, которого подозревают в финансовых махинациях. Кажется, он уже близок к разгадке, когда в его жизнь врывается страсть. Он влюбляется в Алису. Что будет утром, когда окончится горячая любовная ночь?

