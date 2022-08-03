Мебиус
Wink
Фильмы
Мебиус

Мебиус (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.42013, Möbius
Триллер, Драма103 мин18+

О фильме

Жестокий и хладнокровный тайный агент ФСБ по кличке Моисей ведет дело крупного российского олигарха, которого подозревают в финансовых махинациях. Кажется, он уже близок к разгадке, когда в его жизнь врывается страсть. Он влюбляется в Алису. Что будет утром, когда окончится горячая любовная ночь?

Страна
Бельгия, Франция, Люксембург
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мебиус»