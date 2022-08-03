Мебиус (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
8.42013, Möbius
Триллер, Драма103 мин18+
О фильме
Жестокий и хладнокровный тайный агент ФСБ по кличке Моисей ведет дело крупного российского олигарха, которого подозревают в финансовых махинациях. Кажется, он уже близок к разгадке, когда в его жизнь врывается страсть. Он влюбляется в Алису. Что будет утром, когда окончится горячая любовная ночь?
СтранаБельгия, Франция, Люксембург
ЖанрДрама, Триллер
КачествоSD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЭРРежиссёр
Эрик
Рошан
- Актёр
Жан
Дюжарден
- СдАктриса
Сесиль
де Франс
- Актёр
Тим
Рот
- ЭДАктриса
Эмили
Декенн
- АГАктёр
Алексей
Горбунов
- Актёр
Владимир
Меньшов
- Актёр
Максим
Виторган
- Актёр
Дмитрий
Назаров
- БКАктриса
Бранка
Катич
- ППАктёр
Прасанна
Пуванараджа
- ЭРСценарист
Эрик
Рошан
- ЭЖПродюсер
Эрик
Жюериан
- МРПродюсер
Матиас
Рубин
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- Актриса дубляжа
Марьяна
Спивак
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- КСХудожница
Карин
Сарфати
- ПНОператор
Пьер
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