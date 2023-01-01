Биография

Жан Дюжарден — французский актер и комик, известный как первый француз, удостоенный премии «Оскар» в номинации «Лучший актер». Обладатель «Золотого глобуса», премии BAFTA и награды Каннского кинофестиваля. Родился в Рюэй-Мальмезоне, Франция, 19 июня 1972 года. Жан вырос в пригороде Парижа. После окончания школы работал в строительной компании своего отца, но вскоре выбрал артистическую карьеру, которую начал в конце 1990-х годов как стендап-комик, выступая в клубах и кабаре Парижа. В 1996 году принял участие во французском телешоу Graines de star, где стал известен в составе комедийной группы Nous Ç Nous. Позднее получил роль в популярном сериале «Парень и девушка», который транслировался на телеэкранах в 1999–2003 годах. Жан Дюжарден стал международной звездой после выхода «Артиста» в 2011 году, где сыграл главную роль. Эта работа стала важным этапом в его биографии и была удостоена множества наград, включая «Оскар» за лучшую мужскую роль. В дальнейшем он снялся в фильмах «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе и «Охотники за сокровищами» Джорджа Клуни. Он также продолжил участвовать во французских кинопроектах «Мёбиус» и «Французский транзит».