Примерный семьянин и талантливый строитель начинает стремительно терять в размерах с тех пор, как увидел странное погодное явление. «Дорогая, я уменьшаюсь» (2025) — фантастическое приключение с Жаном Дюжарденом от Яна Кунена, режиссера «99 франков» и «Добермана».



Пол обожает океан, руководит компанией по производству лодок и живет вместе с женой и дочерью в шикарном доме, который построил сам. Однажды во время плавания он видит, как в облаках появляется странный круг, и с тех пор начинает день за днем уменьшаться в размерах. Поначалу врачи списывают это явление на возраст, однако вскоре даже кукольный домик дочери становится для Пола огромным, а домашний кот видит в нем потенциальную добычу. Когда же Пол оказывается заперт в подвале, ему придется применить все свои умения, чтобы выжить.



Какие приключения его ждут, расскажет «Дорогая, я уменьшаюсь». Фильм 2025 года вы найдете в онлайн-кинотеатре Wink.

