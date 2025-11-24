Дорогая, я уменьшаюсь
Wink
Фильмы
Дорогая, я уменьшаюсь
6.82025, L'homme qui rétrécit
Фантастика, Приключения94 мин16+
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Дорогая, я уменьшаюсь (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Примерный семьянин и талантливый строитель начинает стремительно терять в размерах с тех пор, как увидел странное погодное явление. «Дорогая, я уменьшаюсь» (2025) — фантастическое приключение с Жаном Дюжарденом от Яна Кунена, режиссера «99 франков» и «Добермана».

Пол обожает океан, руководит компанией по производству лодок и живет вместе с женой и дочерью в шикарном доме, который построил сам. Однажды во время плавания он видит, как в облаках появляется странный круг, и с тех пор начинает день за днем уменьшаться в размерах. Поначалу врачи списывают это явление на возраст, однако вскоре даже кукольный домик дочери становится для Пола огромным, а домашний кот видит в нем потенциальную добычу. Когда же Пол оказывается заперт в подвале, ему придется применить все свои умения, чтобы выжить.

Какие приключения его ждут, расскажет «Дорогая, я уменьшаюсь». Фильм 2025 года вы найдете в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Фантастика, Приключения
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.9 IMDb