Шрамы Парижа (фильм, 2022) смотреть онлайн

Шрамы Парижа
Шрамы Парижа
7.82022, Novembre
Триллер, Драма102 мин18+
Полицейский ловит боевиков, устроивших теракты во французской столице. Триллер с Жаном Дюжарденом по реальным событиям
Полицейский триллер о серии терактов в Париже с Жаном Дюжарденом в роли комиссара службы по борьбе с терроризмом. Представителю экстремистской организации удается уйти от европейских спецслужб в ходе контртеррористической операции в Афинах. Спустя 10 месяцев, 13 ноября 2015 года в Париже происходят страшные взрывы, нападения на посетителей нескольких ресторанов и чудовищный теракт в театре «Батаклан». Участвовавший в афинской операции комиссар французских спецслужб Фред начинает поиск боевиков, которым удалось уйти с места преступления. Сумеет ли он поймать террористов на этот раз?

Страна
Франция
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шрамы Парижа»