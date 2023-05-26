Шрамы Парижа (фильм, 2022) смотреть онлайн

Полицейский триллер о серии терактов в Париже с Жаном Дюжарденом в роли комиссара службы по борьбе с терроризмом. Представителю экстремистской организации удается уйти от европейских спецслужб в ходе контртеррористической операции в Афинах. Спустя 10 месяцев, 13 ноября 2015 года в Париже происходят страшные взрывы, нападения на посетителей нескольких ресторанов и чудовищный теракт в театре «Батаклан». Участвовавший в афинской операции комиссар французских спецслужб Фред начинает поиск боевиков, которым удалось уйти с места преступления. Сумеет ли он поймать террористов на этот раз?

