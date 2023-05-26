Шрамы Парижа (фильм, 2022) смотреть онлайн

7.82022, Novembre
Триллер, Драма102 мин18+
Полицейский ловит боевиков, устроивших теракты во французской столице. Триллер с Жаном Дюжарденом по реальным событиям
О фильме
Полицейский триллер о серии терактов в Париже с Жаном Дюжарденом в роли комиссара службы по борьбе с терроризмом. Представителю экстремистской организации удается уйти от европейских спецслужб в ходе контртеррористической операции в Афинах. Спустя 10 месяцев, 13 ноября 2015 года в Париже происходят страшные взрывы, нападения на посетителей нескольких ресторанов и чудовищный теракт в театре «Батаклан». Участвовавший в афинской операции комиссар французских спецслужб Фред начинает поиск боевиков, которым удалось уйти с места преступления. Сумеет ли он поймать террористов на этот раз?
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- СЖРежиссёр
Седрик
Жименес
- Актёр
Жан
Дюжарден
- АДАктриса
Анаис
Демустье
- СКАктриса
Сандрин
Киберлен
- ЖРАктёр
Жереми
Ренье
- ЛКАктриса
Лина
Кудри
- СКАктёр
Седрик
Кан
- СХАктёр
Софьян
Хаммес
- СУАктёр
Сами
Уталбали
- СБАктёр
Стефан
Бак
- РКАктёр
Рафаэль
Кенар
- ТРСценарист
Тибо
Ру
- ЖЭСценарист
Жанна
Эрри
- МРПродюсер
Матиас
Рубин
- ЮСПродюсер
Юго
Селиньяк
- НЧПродюсер
Нора
Чэберт
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- СГАктриса дубляжа
Софья
Горелик
- МКАктриса дубляжа
Марианна
Коробейникова
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова