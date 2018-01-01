Wink
Шрамы Парижа
Актёры и съёмочная группа фильма «Шрамы Парижа»

Режиссёры

Седрик Жименес

Cédric Jimenez
Режиссёр

Актёры

Жан Дюжарден

Jean Dujardin
АктёрFred
Анаис Демустье

Anaïs Demoustier
АктрисаCapitaine Inès Moreau
Сандрин Киберлен

Sandrine Kiberlain
АктрисаHéloïse
Жереми Ренье

Jérémie Renier
АктёрMarco
Лина Кудри

Lyna Khoudri
АктрисаSamia
Седрик Кан

Cédric Kahn
АктёрMartin
Софьян Хаммес

Sofian Khammes
АктёрFoued
Сами Уталбали

Sami Outalbali
АктёрKader
Стефан Бак

Stéphane Bak
АктёрDjibril
Рафаэль Кенар

Raphaël Quenard
АктёрRudy

Сценаристы

Тибо Ру

Thibault Roux
Сценарист
Жанна Эрри

Jeanne Herry
Сценарист

Продюсеры

Матиас Рубин

Mathias Rubin
Продюсер
Юго Селиньяк

Hugo Sélignac
Продюсер
Нора Чэберт

Nora Chabert
Продюсер

Актёры дубляжа

Борис Хасанов

Актёр дубляжа
Софья Горелик

Актриса дубляжа
Марианна Коробейникова

Актриса дубляжа
Дмитрий Стрелков

Актёр дубляжа
Ирина Обрезкова

Актриса дубляжа