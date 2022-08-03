Любовь не по размеру (фильм, 2016) смотреть онлайн
9.02016, Un homme à la hauteur
Комедия94 мин18+
О фильме
Потерянный мобильник оборачивается для Дианы знакомством с поистине невероятным человеком по имени Александр. Он умен, неутомим и чертовски обаятелен. У него замечательное чувство юмора и, кажется, нет недостатков. Кроме одного… Его рост — чуть больше метра...
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЛТРежиссёр
Лоран
Тирар
- Актёр
Жан
Дюжарден
- Актриса
Виржини
Эфира
- СКАктёр
Седрик
Кан
- СПАктриса
Стефани
Папаниан
- СДАктёр
Сезар
Домбой
- ЭФАктриса
Эдмон
Франчи
- МГАктриса
Мануэлль
Гайар
- БГАктёр
Брюно
Гомила
- КДАктёр
Камилль
Дамур
- ФБАктёр
Франсуа-Доминик
Блен
- МКСценарист
Маркос
Карневале
- ЛТСценарист
Лоран
Тирар
- ГВСценарист
Грегуар
Виньерон
- СДПродюсер
Сидони
Дюма
- ВвПродюсер
Ванесса
ван Шауле
- МЭПродюсер
Матиас
Эренберг
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- Актриса дубляжа
Ирина
Горбачёва
- Актёр дубляжа
Григорий
Калинин
- ЖАОператор
Жером
Альмерас