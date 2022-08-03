Любовь не по размеру (фильм, 2016) смотреть онлайн

Любовь не по размеру
9.02016, Un homme à la hauteur
Комедия94 мин18+

О фильме

Потерянный мобильник оборачивается для Дианы знакомством с поистине невероятным человеком по имени Александр. Он умен, неутомим и чертовски обаятелен. У него замечательное чувство юмора и, кажется, нет недостатков. Кроме одного… Его рост — чуть больше метра...

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb

