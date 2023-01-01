Биография

Лоран Тирар — режиссер, сценарист. Неоднократный призер кинофестивалей, награжден премиями киноакадемий. Родился в 1967 году. Изучать кинопроизводство отправился в Нью-Йорк. После окончания университета в конце 90-х практиковался в компании «Уорнер бразерс», работал журнальным кинокритиком у себя на родине во Франции. Первый фильм Тирара «Достоверный источник» вышел в 1999 году. В то же время лента получает приз на фестивале в Авиньоне. Несколько последующих фильмов помогли сценаристу и режиссеру наработать высокий профессионализм. Фильм 2006 года «Как жениться и остаться холостым» возрождают утраченные традиции французской комедии конца ХХ века, пишут обозреватели. Публика смотрит ленту, поставленную по сценарию Тирара, со сдержанным интересом. В 2007 году на экраны Франции выходит лента «Мольер», снятая сорокалетним режиссером. Автору достаются приз зрительских симпатий московского кинофестиваля и номинация на «Сезар». Фильм 2009 года «Маленький Николя» сделал режиссера знаменитым. И хотя последующие работы оказались менее популярными, Тирар не бросает съемок. Скоро на экраны выйдет фильм «Тост», снятый именитым мастером.