Астерикс и Обеликс в Британии
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Астерикс и Обеликс в Британии

Астерикс и Обеликс в Британии (фильм, 2012) смотреть онлайн

9.12012, Astérix & Obélix: Au service de sa Majesté
Комедии, Кино для детей105 мин12+

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Сюжет

Четвертая часть приключений неугомонной галльской парочки. На этот раз к звёздному актерскому составу присоединилась Катрин Денёв. Гай Юлий Цезарь по-прежнему безраздельно властвует над Римской Империей. Лишь одна маленькая деревушка в Британии никак не хочет подчиняться воле императора. Но долго держать оборону повстанцам не под силу, а потому один из жителей островка по имени Красовакс обращается за помощью к кузену Астериксу. Кузен и его легендарный друг Обеликс с радостью соглашаются помочь, ведь для них нет лучшего зрелища, чем сверкающие пятки римлян. Но в самый ответственный момент у Астерикса и Обеликса заканчивается волшебное зелье. Чем завершится эта оборона Туманного Альбиона, узнаете в фильме «Астерикс и Обеликс в Британии», который можно посмотреть онлайн в хорошем качестве на Wink.

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Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Астерикс и Обеликс в Британии»

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