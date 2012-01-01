Астерикс и Обеликс в Британии (фильм, 2012) смотреть онлайн
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Сюжет
Четвертая часть приключений неугомонной галльской парочки. На этот раз к звёздному актерскому составу присоединилась Катрин Денёв. Гай Юлий Цезарь по-прежнему безраздельно властвует над Римской Империей. Лишь одна маленькая деревушка в Британии никак не хочет подчиняться воле императора. Но долго держать оборону повстанцам не под силу, а потому один из жителей островка по имени Красовакс обращается за помощью к кузену Астериксу. Кузен и его легендарный друг Обеликс с радостью соглашаются помочь, ведь для них нет лучшего зрелища, чем сверкающие пятки римлян. Но в самый ответственный момент у Астерикса и Обеликса заканчивается волшебное зелье. Чем завершится эта оборона Туманного Альбиона, узнаете в фильме «Астерикс и Обеликс в Британии», который можно посмотреть онлайн в хорошем качестве на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ЛТРежиссёр
Лоран
Тирар
- Актёр
Жерар
Депардье
- ЭБАктёр
Эдуард
Баэр
- ГГАктёр
Гийом
Гальенн
- Актёр
Венсан
Лакост
- ВЛАктриса
Валери
Лемерсье
- Актёр
Фабрис
Лукини
- КДАктриса
Катрин
Денёв
- ШЛАктриса
Шарлотта
Ле Бон
- Актёр
Були
Ланнерс
- ДБАктёр
Дэни
Бун
- БГСценарист
Бенжамен
Гедж
- РГСценарист
Рене
Госинни
- ЛТСценарист
Лоран
Тирар
- АЮСценарист
Альбер
Юдерзо
- ОДПродюсер
Оливье
Дельбоск
- ММПродюсер
Марк
Миссонье
- ГБПродюсер
Глэдис
Брукфилд-Хэмпсон
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- ГГАктёр дубляжа
Гавриил
Гордеев
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ПСАктриса дубляжа
Полина
Сибагатуллина
- ПЛХудожник
Пьер-Жан
Ларрок
- ЭДХудожник
Эрдеи
Даниель
- КБКомпозитор
Клаус
Бадельт