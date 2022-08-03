Право на «лево» (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Мужская неверность, во всех ее отчаянно абсурдных, умопомрачительно смешных проявлениях - чем не тема для новой комедии? Жан и Жиль в погоне за приключениями готовы на все. Жизнь их изрядно помотала, калейдоскопом меняя декорации вокруг: небольшой отель на окраине города сменялся клиникой для сексуально зависимых, а шикарный парижский ночной клуб роскошными казино Лас-Вегаса... Испробовав все возможные прелести бытия, приятели решают поближе заняться прекрасным полом, соблазняя и заманивая девушек в постель...

