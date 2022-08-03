Право на «лево» (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
6.52011, Les infidèles
Мелодрама, Комедия102 мин18+
Мужская неверность, во всех ее отчаянно абсурдных, умопомрачительно смешных проявлениях - чем не тема для новой комедии? Жан и Жиль в погоне за приключениями готовы на все. Жизнь их изрядно помотала, калейдоскопом меняя декорации вокруг: небольшой отель на окраине города сменялся клиникой для сексуально зависимых, а шикарный парижский ночной клуб роскошными казино Лас-Вегаса... Испробовав все возможные прелести бытия, приятели решают поближе заняться прекрасным полом, соблазняя и заманивая девушек в постель...
5.1 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ЭБРежиссёр
Эмманюэль
Берко
- ФКРежиссёр
Фред
Кавайе
- АКРежиссёр
Александр
Кортес
- Режиссёр
Жан
Дюжарден
- Актёр
Жан
Дюжарден
- Актёр
Жиль
Леллуш
- ЖНАктриса
Жеральдин
Накаш
- ПдАктриса
Присцилла
де Лафоркад
- ФДАктриса
Флорин
Делобель
- ЖНАктриса
Жюли
Николе
- КВАктриса
Карин
Вентало
- ПБАктёр
Пьер
Бенуа
- ЖПАктёр
Жан-Шарль
Пиданьель
- ЖЛАктёр
Жюльен
Леприсе
- Сценарист
Николя
Бедос
- ФКСценарист
Филипп
Каверьвье
- Сценарист
Жан
Дюжарден
- СЖСценарист
Стефани
Жоли
- Продюсер
Жан
Дюжарден
- МДПродюсер
Марк
Дюжарден
- ЭХПродюсер
Эрик
Ханнецо
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Гришина
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- КСХудожница
Карин
Сарфати
- ГШОператор
Гийом
Шиффман
- ПДКомпозитор
Пино
Д’Анжио
- ЕГКомпозитор
Евгений
Гальперин