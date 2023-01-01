Биография

Николя Бедос — французский актер, сценарист, режиссер и композитор. Награжден премией «Сезар». Родился в Нёйи-сюр-Сен 21 апреля 1979 года. Отец Николя — комик и актер, а мать — танцовщица. Мальчик научился играть на пианино и занимался рисованием. Когда Николя повзрослел, он нашел работу на телевидении — трудился секретарем на Canal+. Позже начал писать пародии и выступать вместе с отцом Ги Бедосом. Также он начал вести колонку в журнале и писать пьесы, которые ставились в нескольких французских театрах. Однажды по сценарию Бедоса был снят телефильм. А вскоре он сам начал играть в кино. В сферу творческих интересов Николя также входят режиссура и написание киномузыки. Николя Бедос написал сценарии к фильмам «Приятное безумие», «Право на «лево», «Любовь без пересадок», «Он и Она», «Маскарад», «Прекрасная эпоха». В фильме «Он и Она» он также играл вместе с супругой Дорией Тилье, являясь одновременно режиссером и композитором. Фильм «Прекрасная эпоха» срежиссировал и написал для него музыку. Ленту «Маскарад» сам снимал, а в ленте «Любовь без пересадок» исполнил роль. Также на его актерском счету фильмы «Любовь на кончиках пальцев» и «Любовь живет три года».