Когда-то известный художник Виктор сейчас переживает не лучшие времена как на творческом, так и на семейном фронте. Выгнанный женой из дома он решает воспользоваться услугой конторы реконструкторов. Так Виктор вновь возвращается в прекрасный день, когда он познакомился с любимой супругой.

