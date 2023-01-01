Биография

Тим Рот — английский актер, продюсер и режиссер. Номинант на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Роб Рой». Родился в Лондоне 14 мая 1961 года. Получая среднее образование, Тим параллельно изучал скульптуру в школе искусств. Будущий кинодеятель поступил в Колледж Кембервелл, но бросил, не доучившись, поскольку решил связать свою жизнь с актерским мастерством. Рот стал посещать актерские кружки и играть в маленьких театрах. В 1998 году артист попробовал себя в режиссуре, сняв триллер «Зона военных действий», за который получил приз на Берлинском кинофестивале. Первую роль Тим Рот получил в 1982 году, сыграв скинхеда в криминальной драме «Сделано в Британии». По-настоящему актера прославила роль Мистера Оранжевого в дебюте Квентина Тарантино «Бешеные псы». После он сыграл знаковые роли музыкального виртуоза в «Легенде о пианисте», консьержа в комедии «Четыре комнаты», антагониста Брюса Бэннера в «Невероятном Халке» и детектива в сериале «Обмани меня».