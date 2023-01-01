Тим Рот
Tim Roth
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 14 мая 1961 г. (63 года)
Биография
Тим Рот — английский актер, продюсер и режиссер. Номинант на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Роб Рой». Родился в Лондоне 14 мая 1961 года. Получая среднее образование, Тим параллельно изучал скульптуру в школе искусств. Будущий кинодеятель поступил в Колледж Кембервелл, но бросил, не доучившись, поскольку решил связать свою жизнь с актерским мастерством. Рот стал посещать актерские кружки и играть в маленьких театрах. В 1998 году артист попробовал себя в режиссуре, сняв триллер «Зона военных действий», за который получил приз на Берлинском кинофестивале. Первую роль Тим Рот получил в 1982 году, сыграв скинхеда в криминальной драме «Сделано в Британии». По-настоящему актера прославила роль Мистера Оранжевого в дебюте Квентина Тарантино «Бешеные псы». После он сыграл знаковые роли музыкального виртуоза в «Легенде о пианисте», консьержа в комедии «Четыре комнаты», антагониста Брюса Бэннера в «Невероятном Халке» и детектива в сериале «Обмани меня».
Фильмография
Актёр
- 7.7
Отравленная любовь2024, 88 мин
- 6.8
Закат2021, 78 мин
- 8.1
Ограбление по-джентльменски2021, 90 мин
- 8.0
Святым тут не место2021, 95 минБесплатно
- 6.5
Остров Бергмана2020, 108 мин
- 9.0
Мой парень – киллер2015, 91 минБесплатно
- 7.5
Октябрьский шторм2014, 87 минБесплатно
- 9.0
Принцесса Монако2014, 98 мин
- 8.4
Мебиус2013, 103 минБесплатно
- 8.4
Порочная страсть2012, 102 минБесплатно
- 7.7
Цунами. Часть 12006, 86 мин
- 8.3
Мушкетер2001, 100 минБесплатно
- 7.7
Счастливые номера2000, 101 мин
- 8.0
Все говорят, что я люблю тебя1996, 96 минБесплатно