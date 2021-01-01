Ограбление по-джентльменски (фильм, 2021) смотреть онлайн

Ограбление по-джентльменски
8.12021, The Misfits
Триллер, Боевик90 мин18+
О фильме

После дерзкого побега из тюрьмы самый известный вор в мире Ричард Пейс заключает сделку с «Командой изгоев», которые грабят богатых и отдают деньги бедным. Под началом бывалого вора-джентльмена новые Робин Гуды нацеливаются на крупнейшее хранилище золотых слитков в мире, владелец которого — Уорнер Шольц — отмывает деньги международных преступников, а по совместительству является давним врагом Пейса. Грабить они будут красиво, задорно и со вкусом — по-джентльменски.

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.4 IMDb

