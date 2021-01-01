Ограбление по-джентльменски (фильм, 2021) смотреть онлайн

8.12021, The Misfits
Триллер, Боевик90 мин18+
О фильме
После дерзкого побега из тюрьмы самый известный вор в мире Ричард Пейс заключает сделку с «Командой изгоев», которые грабят богатых и отдают деньги бедным. Под началом бывалого вора-джентльмена новые Робин Гуды нацеливаются на крупнейшее хранилище золотых слитков в мире, владелец которого — Уорнер Шольц — отмывает деньги международных преступников, а по совместительству является давним врагом Пейса. Грабить они будут красиво, задорно и со вкусом — по-джентльменски.
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
4.4 IMDb
- Режиссёр
Ренни
Харлин
- Актёр
Пирс
Броснан
- Актёр
Тим
Рот
- Актёр
Ник
Кэннон
- РДАктёр
Рами
Джабер
- Актриса
Джейми
Чон
- Актриса
Гермиона
Корфилд
- ПНАктёр
Пират
Нитипайсалкул
- ККАктёр
Кайс
Кандиль
- МКАктёр
Мартин
Коррадо
- РХАктёр
Роберт
Хенни
- Сценарист
Курт
Уиммер
- РХСценарист
Роберт
Хенни
- ДЭПродюсер
Дин
Элтит
- КДПродюсер
Киа
Джем
- ИБАктёр дубляжа
Игорь
Балалаев
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ЭФХудожник
Элайджа
Флорес
- ДАОператор
Денис
Аларкон Рамирес
- ЛЭКомпозитор
Лассе
Энерсен
- ТРКомпозитор
Тревор
Рэбин