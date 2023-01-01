Биография

Курт Уиммер – сценарист, режиссер, актер, продюсер. Родился в 1964 году. Историю искусств изучал в университете штата Флорида. В 1990 году приступил к сочинению киносценариев. Первый фильм Уиммера – комедийный боевик «Двойные неприятности». Тремя годами позже, в 1995-м, сценарист примеряет на себя роль режиссера. На экраны выходит ничем не примечательный боевик «Один крутой ублюдок». В дальнейшем автор старательно забывает о существовании первенца своей режиссуры и называет дебютным «Эквилибриум» 2002 года – тоже не слишком удачный. Немного меньше ругают фантастический боевик «Ультрафиолет» 2006 года. Возможно, из-за того, что сыгранная начинающим актером Куртом Уиммером роль Фага столь плоха, что даже запоминается. Режиссеру прочат «Золотую малину», но обходится... Усвоив урок, сценарист возвращается к прежней работе. Новые фильмы по сценариям Уиммера находят своего зрителя и приносят хорошую прибыль. Самую большую кассу собирает боевик «Солт» с Анджелиной Джоли в главной роли. Ленты «Законопослушный гражданин» и «На гребне волны» неугомонный сценарист берется продюсировать и справляется с новой для себя задачей небезуспешно.