Дети кукурузы (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Новое прочтение знаменитого рассказа Стивена Кинга о детях, поклоняющихся кровожадному божеству — от режиссера «Эквилибриума» Курта Уиммера. В небольшом американском городке после трагических событий, в результате которых погибают 15 детей, перестает плодоносить кукуруза. Жители винят во всем генетически модифицированные сорт, за который им пришлось заплатить крупную сумму, и решают избавиться от него. Этот план не нравится юной Иден, сироте, удочеренной местным пастором Пенни. Девочка возглавляет странный детский культ, члены которого не приемлют уничтожения кукурузы. Кажется, их разумом завладело что-то зловещее, и теперь они готовы на все, чтобы помешать взрослым — даже на массовые убийства.
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
3.8 IMDb
- Режиссёр
Курт
Уиммер
- ЕКАктриса
Елена
Кампурис
- КМАктриса
Кейт
Мойер
- Актёр
Каллэн
Мулвей
- БСАктёр
Брюс
Спенс
- Актёр
Стивен
Хантер
- ДМАктёр
Джейден
МакГинли
- ЭЮАктриса
Эшли
Юргенс
- ССАктриса
Сиси
Стрингер
- Актёр
Джо
Клочек
- ОШАктёр
Орландо
Швердт
- Сценарист
Курт
Уиммер
- Сценарист
Стивен
Кинг
- Продюсер
Джон
Балдеччи
- Продюсер
Лукас
Фостер
- ДБПродюсер
Джастин
Бегно
- АПАктриса дубляжа
Александра
Петрова
- ОШАктриса дубляжа
Олеся
Шабанова
- АХАктёр дубляжа
Андрей
Хитрин
- ВМАктёр дубляжа
Валентин
Морозов
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог