Дети кукурузы (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Новое прочтение знаменитого рассказа Стивена Кинга о детях, поклоняющихся кровожадному божеству — от режиссера «Эквилибриума» Курта Уиммера. В небольшом американском городке после трагических событий, в результате которых погибают 15 детей, перестает плодоносить кукуруза. Жители винят во всем генетически модифицированные сорт, за который им пришлось заплатить крупную сумму, и решают избавиться от него. Этот план не нравится юной Иден, сироте, удочеренной местным пастором Пенни. Девочка возглавляет странный детский культ, члены которого не приемлют уничтожения кукурузы. Кажется, их разумом завладело что-то зловещее, и теперь они готовы на все, чтобы помешать взрослым — даже на массовые убийства.



