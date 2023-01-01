Биография

Финский продюсер, сценарист и режиссер Ренни Харлин родился 15 марта 1959 г. под именем Ренни Лаури Мауриц Харджола; с 1987 года известен как Харлин по фамилии отца. Среди его фильмов – «Кошмар на улице Вязов – 4», «Приключения Форда Фэрлейна», «Крепкий орешек – 2», «Клиффхэнгер» и др. По состоянию на октябрь 2016 г. фильмы Харлина заработали 525 410 873 долларов в США и 1 160 546 146 долларов в общемировом прокате, что делает его 115-м среди самых кассовых режиссеров на мировом кинорынке. Его фильм «Остров головорезов» был добавлен в Книгу рекордов Гиннеса как «самый кассовый провал всех времен». Начал карьеру в кинобизнесе в начале 1980-х, снимая рекламные ролики и корпоративные фильмы для Shell. Переехал в Лос-Анджелес и получил работу у Ирвина Ябланса, который предложил ему снять сценарий «Тюрьмы». Фильм был с небольшим бюджетом, тиражом всего 42 экземпляра. В том же 1988 г. он получил работу в New Line Cinema, чтобы снять фильм «Кошмар на улице Вязов – 4: мастер мечты» (1988 г.) Он стал самым кассовым фильмом в сериале до выхода фильма «Фредди против Джейсона» в 2003 г., а его бюджет был в семь раз больше, чем у оригинального «Кошмара на улице Вязов». «Приключения Форда Фэрлейна» и «Крепкий орешек – 2» были отредактированы одновременно и выпущены с разницей в неделю в 1990 г. Первое провалилось, но второе имело коммерческий успех. 16 июня 2017 года Харлин становится режиссером «Висячих гробов».