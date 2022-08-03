Остров головорезов
Остров головорезов

Остров головорезов (фильм, 1995) смотреть онлайн

9.21995, Cutthroat Island
Боевик, Комедия119 мин12+
О фильме

Отважная дочь пирата, Морган Эдамс, жаждет отомстить за своего отца, погибшего от рук собственного брата. Ей досталась в наследство треть карты Острова Головорезов с обозначением места, где спрятаны несметные сокровища. Чтобы добраться до них, Морган набирает команду из старых боевых товарищей отца.

Страна
Италия, Германия, США, Франция
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Остров головорезов»