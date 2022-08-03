Остров головорезов (фильм, 1995) смотреть онлайн

Отважная дочь пирата, Морган Эдамс, жаждет отомстить за своего отца, погибшего от рук собственного брата. Ей досталась в наследство треть карты Острова Головорезов с обозначением места, где спрятаны несметные сокровища. Чтобы добраться до них, Морган набирает команду из старых боевых товарищей отца.

