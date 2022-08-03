Остров головорезов (фильм, 1995) смотреть онлайн
О фильме
Отважная дочь пирата, Морган Эдамс, жаждет отомстить за своего отца, погибшего от рук собственного брата. Ей досталась в наследство треть карты Острова Головорезов с обозначением места, где спрятаны несметные сокровища. Чтобы добраться до них, Морган набирает команду из старых боевых товарищей отца.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Ренни
Харлин
- Актриса
Джина
Дэвис
- Актёр
Мэттью
Модайн
- Актёр
Фрэнк
Ланджелла
- Актёр
Мори
Чайкин
- Актёр
Патрик
Мэлахайд
- СШАктёр
Стэн
Шоу
- РЛАктёр
Рекс
Линн
- ПДАктёр
Пол
Диллон
- КМАктёр
Кристофер
Мастерсон
- ДФАктёр
Джимми
Ф. Скэггз
- РКСценарист
Роберт
Кинг
- МНСценарист
Марк
Норман
- МФСценарист
Майкл
Фрост Бекнер
- Продюсер
Ренни
Харлин
- ЛМПродюсер
Лоуренс
Марк
- КПХудожник
Кит
Пэйн
- ЭСХудожник
Энрико
Саббатини
- МГХудожница
Мэгги
Грэй
- ДБМонтажёр
Дерек
Бречин
- ФДМонтажёр
Фрэнк
Дж. Уриосте
- РЭМонтажёр
Ральф
Э. Уинтерс
- ПЛОператор
Питер
Леви
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни