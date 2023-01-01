Биография

Джина Дэвис — актриса кино и телевидения, продюсер и сценарист. Обладательница премии «Оскар» за лучшую роль второго плана. Родилась в городе Уорхэм 21 января 1956 года. В детстве интересовалась музыкой и играла на церковном органе. После окончания школы будущая звезда обучалась в Бостонском университете. Затем уехала в Нью-Йорк, заключила контракт с агентством по подбору моделей и в течение трех лет снималась для журналов. В 1982 году сыграла маленькую, но заметную роль в фильме «Тутси» с Дастином Хоффманом, после чего артистку заметили кинопродюсеры. Обладает высоким коэффициентом интеллекта и состоит в обществе «Менса». Сегодня фильмография Джины Дэвис начитывает более 50 ролей. Ее можно увидеть в таких кинолентах, как «Битлджюс», «Тельма и Луиза», «Стюарт Литтл», «Их собственная лига», «Герой», «Остров головорезов» и другие. Также играла в сериалах «Анатомия страсти», «Рыцарь дорог».