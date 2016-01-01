Отпетые напарники
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Отпетые напарники

Отпетые напарники (фильм, 2016) смотреть онлайн

9.22016, Skiptrace
Боевики103 мин18+
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Сюжет

Чтобы обезвредить преступный синдикат и спасти свою племянницу, самый честный коп должен взять в напарники красавчика-афериста. Они полные противоположности, но у них одна опасная миссия. Они в бегах, но им не избежать друг друга.

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Информация

Страна
Китай, США, Гонконг
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отпетые напарники»

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