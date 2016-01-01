Отпетые напарники (фильм, 2016) смотреть онлайн
9.22016, Skiptrace
Боевики103 мин18+
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Сюжет
Чтобы обезвредить преступный синдикат и спасти свою племянницу, самый честный коп должен взять в напарники красавчика-афериста. Они полные противоположности, но у них одна опасная миссия. Они в бегах, но им не избежать друг друга.
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Ренни
Харлин
- Актёр
Джеки
Чан
- Актёр
Джонни
Ноксвил
- Актриса
Фань
Бинбин
- ЭЦАктёр
Эрик
Цан
- ИТАктриса
Ив
Торрес
- УЧАктёр
Уинстон
Чао
- ЁДАктёр
Ён
Джон-хун
- ШШАктриса
Ши
Ши
- МВАктёр
Майкл
Вон
- ДКАктёр
Дилан
Ко
- Продюсер
Джеки
Чан
- ДГПродюсер
Давид
Герсон
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- РКАктёр дубляжа
Роман
Куперман
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ДХМонтажёр
Дерек
Хуэй
- ДММонтажёр
Дэвид
Мориц
- ЧЧОператор
Чань
Чиин
- КЧКомпозитор
Комфорт
Чан