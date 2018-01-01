Wink
Фильмы
Ограбление по-джентльменски
Актёры и съёмочная группа фильма «Ограбление по-джентльменски»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ограбление по-джентльменски»

Режиссёры

Ренни Харлин

Ренни Харлин

Renny Harlin
Режиссёр

Актёры

Пирс Броснан

Пирс Броснан

Pierce Brosnan
АктёрRichard Pace
Тим Рот

Тим Рот

Tim Roth
АктёрSchultz
Ник Кэннон

Ник Кэннон

Nick Cannon
АктёрRingo
Рами Джабер

Рами Джабер

Rami Jaber
АктёрThe Prince
Джейми Чон

Джейми Чон

Jamie Chung
АктрисаViolet
Гермиона Корфилд

Гермиона Корфилд

Hermione Corfield
АктрисаHope
Пират Нитипайсалкул

Пират Нитипайсалкул

Pirat Nitipaisalkul
АктёрWick
Кайс Кандиль

Кайс Кандиль

Qais Qandil
АктёрJason Quick
Мартин Коррадо

Мартин Коррадо

Martin J. Corrado
АктёрUS Prison Warden (в титрах: Martin Corrado)
Роберт Хенни

Роберт Хенни

Robert Henny
АктёрUS Prison Security Officer

Сценаристы

Курт Уиммер

Курт Уиммер

Kurt Wimmer
Сценарист
Роберт Хенни

Роберт Хенни

Robert Henny
Сценарист

Продюсеры

Дин Элтит

Дин Элтит

Dean Altit
Продюсер
Киа Джем

Киа Джем

Kia Jam
Продюсер

Актёры дубляжа

Игорь Балалаев

Игорь Балалаев

Актёр дубляжа
Александр Коврижных

Александр Коврижных

Актёр дубляжа
Глеб Глушенков

Глеб Глушенков

Актёр дубляжа
Даниил Эльдаров

Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Варвара Чабан

Варвара Чабан

Актёр дубляжа

Художники

Элайджа Флорес

Элайджа Флорес

Elijah Flores
Художник

Операторы

Денис Аларкон Рамирес

Денис Аларкон Рамирес

Оператор

Композиторы

Лассе Энерсен

Лассе Энерсен

Lasse Enersen
Композитор
Тревор Рэбин

Тревор Рэбин

Trevor Rabin
Композитор