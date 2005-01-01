Последний знак (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

Героиню фильма преследует призрак умершего мужа. Она должна вернуться в прошлое, чтобы найти мир и спокойствие. Знаки, оставляемые призраком, настолько явны, что она в какой-то момент начинает верить в то, что ее муж все еще жив. Прощение – это единственный путь для преодоления того зла, которое разделяет мир умерших и живых…



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