Последний знак
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Последний знак

Последний знак (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

7.92005, The Last Sign
Фэнтези, Триллер82 мин18+

О фильме

Героиню фильма преследует призрак умершего мужа. Она должна вернуться в прошлое, чтобы найти мир и спокойствие. Знаки, оставляемые призраком, настолько явны, что она в какой-то момент начинает верить в то, что ее муж все еще жив. Прощение – это единственный путь для преодоления того зла, которое разделяет мир умерших и живых…

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Страна
Великобритания, Франция, Канада
Жанр
Драма, Мелодрама, Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Последний знак»