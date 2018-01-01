Биография

Мими Кузык – актриса кино, получившая известность после выхода на экраны сериала «Блюз Хилл-стрит», где она сыграла детектива Пэтси Майо. Сериал выходил с 1984 по 1986 год. Родилась в 1952 году в канадском городе Виннипег. Росла в большой семье вместе с пятью сестрами и братом. Оба родителя – украинские иммигранты. Примерно в восемь лет увлеклась народными танцами и через какое-то время после обучения присоединилась к ансамблю «Русалка». В нем она танцевала и иногда выступала хореографом в течение последующих пятнадцати лет. Также снялась в нескольких рекламных роликах, благодаря которым и попала в мир кино. Большинство ролей Мими Кузык – второстепенные персонажи в триллерах и криминальных драмах. Первыми кинократинами актрисы стали сериалы «Секонд Сити ТВ» (1976) и «Лодка любви» (1977). Затем последовало участие в таких проектах как «Маленький бродяга», «Причудливый» и «Блюз Хилл-стрит». Последний принес известность и популярность среди зрителей. И с этого момента ее начали чаще приглашать в крупные проекты. В числе наиболее известных фильмов Мими Кузык – «Она написала убийство», «Квантовый скачок», «Говорящая с призраками», «Запятнанная репутация» и «Зов крови». Всего на счету актрисы более сотни ролей в разных фильмах и телесериалах.