Двойной агент (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
50-е годы, Бейрут. Американка Салли влюблена в неотразимого англичанина Лео Коффилда, который вскоре становится ее мужем. Внезапно Лео загадочным образом исчезает, и лишь спустя месяцы тревог и подозрений Салли узнает, что ее муж был тайным сотрудником КГБ и теперь живет в Москве.
Попав в эпицентр бескомпромиссной борьбы разведок, Салли не желает играть по правилам политиков - она хочет увидеться с Лео. Для этого она выбирает единственный и самый опасный способ - тайком от ЦРУ и МИ-6 проникнуть за «железный занавес»...
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Рейтинг
5.6 КиноПоиск
4.9 IMDb
- МКРежиссёр
Марек
Каневска
- Актриса
Шэрон
Стоун
- Актёр
Руперт
Эверетт
- ДУАктёр
Джулиан
Уэдэм
- МКАктёр
Майкл
Кокрейн
- ЭЛАктриса
Энн
Лэмтон
- Актёр
Джим
Пиддок
- РМАктёр
Ричард
МакМиллан
- МКАктриса
Мими
Кузык
- ЭВАктриса
Эмили
ВанКэмп
- ТХАктриса
Тамара
Хоуп
- МРАктёр
Марк
Рендалл
- ДААктёр
Дамир
Андрей
- ДБАктёр
Джон
Буржуа
- ССАктриса
Соня
Смитс
- ЭХАктёр
Эдвард
Хибберт
- Сценарист
Джим
Пиддок
- РЛПродюсер
Ричард
Лалонд
- ДППродюсер
Джейсон
Питти
- Продюсер
Руперт
Эверетт
- ГХПродюсер
Гари
Хэмилтон
- ОХПродюсер
Оливер
Хенгст
- РЭПродюсер
Рени
Эбер
- ПДПродюсер
Питер
Джеймс
- Продюсер
Джим
Пиддок
- БППродюсер
Боб
Порталь
- КМХудожница
Кристина
Мур
- ИТМонтажёр
Иванн
Тибодо