Двойной агент (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

50-е годы, Бейрут. Американка Салли влюблена в неотразимого англичанина Лео Коффилда, который вскоре становится ее мужем. Внезапно Лео загадочным образом исчезает, и лишь спустя месяцы тревог и подозрений Салли узнает, что ее муж был тайным сотрудником КГБ и теперь живет в Москве.





Попав в эпицентр бескомпромиссной борьбы разведок, Салли не желает играть по правилам политиков - она хочет увидеться с Лео. Для этого она выбирает единственный и самый опасный способ - тайком от ЦРУ и МИ-6 проникнуть за «железный занавес»...



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