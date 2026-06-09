Уединенный дом опытной женщины-снайпера осаждают враги, но ей на помощь приходят бывшие сослуживцы. Остросюжетный экшен «Семь снайперов» — фильм с Радой Митчелл и Тимом Ротом о противостоянии профессионалов.



Одинокая мать Крис живет с дочерью Аней в австралийской глубинке. Здесь она прячется от мрачного прошлого — раньше она была элитным снайпером, и на ее счету более сотни убийств. Когда Аня со скандалом уезжает вместе со своим парнем в поход, к Крис заглядывает незнакомый мужчина, представившийся риелтором. Однако его истинное намерение — расправиться с хозяйкой, за голову которой назначена награда. Наемник становится лишь предвестником будущей атаки, которую возглавляет снайпер по прозвищу Дракон. Чтобы защитить себя и дочь, Крис обращается к старой команде, при помощи которой начинает выстраивать оборону дома.



Кто уцелеет в грядущей битве, покажет фильм «Семь снайперов» (2026). Напряженный боевик вы найдете на видеосервисе Wink.

