Крис и Тони — сценаристы. Он — опытный профессионал, она лишь приступает к своей первой работе. Оба они отправляются на шведский остров Форe, родину режиссера Ингмара Бергмана. Остановившись в доме, где тот снял одну из своих самых известных работ — «Сцены из супружеской жизни» — Крис и Тони собираются отдохнуть и набраться вдохновения, но остров лишь обостряет проблемы в их отношениях.

