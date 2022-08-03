Остров Бергмана
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Остров Бергмана

Остров Бергмана (фильм, 2020) смотреть онлайн

6.82020, Bergman Island
Драма, Мелодрама108 мин18+

О фильме

Крис и Тони — сценаристы. Он — опытный профессионал, она лишь приступает к своей первой работе. Оба они отправляются на шведский остров Форe, родину режиссера Ингмара Бергмана. Остановившись в доме, где тот снял одну из своих самых известных работ — «Сцены из супружеской жизни» — Крис и Тони собираются отдохнуть и набраться вдохновения, но остров лишь обостряет проблемы в их отношениях.

Страна
Бельгия, Мексика, Бразилия, Франция, Великобритания, Германия, Швеция
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Остров Бергмана»