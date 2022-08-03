Остров Бергмана (фильм, 2020) смотреть онлайн
6.82020, Bergman Island
Драма, Мелодрама108 мин18+
О фильме
Крис и Тони — сценаристы. Он — опытный профессионал, она лишь приступает к своей первой работе. Оба они отправляются на шведский остров Форe, родину режиссера Ингмара Бергмана. Остановившись в доме, где тот снял одну из своих самых известных работ — «Сцены из супружеской жизни» — Крис и Тони собираются отдохнуть и набраться вдохновения, но остров лишь обостряет проблемы в их отношениях.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb
- МХРежиссёр
Миа
Хансен-Лёв
- ВКАктриса
Вики
Крипс
- Актёр
Тим
Рот
- ГДАктриса
Грэйс
Дельрю
- Актриса
Миа
Васиковска
- АДАктёр
Андерс
Даниельсен Ли
- КШАктриса
Клара
Штраух
- МКАктриса
Мелинда
Киннаман
- ГКАктёр
Гейб
Клингер
- ЮСАктёр
Юэль
Спира
- ТААктёр
Теодор
Абреу
- МХСценарист
Миа
Хансен-Лёв
- ШЖПродюсер
Шарль
Жилибер
- ЭХПродюсер
Эрик
Хеммендорф
- РТПродюсер
Родриго
Тейшейра
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- НДАктриса дубляжа
Наталия
Дербенева
- ДЛОператор
Дени
Ленуар