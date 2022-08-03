Святым тут не место
Wink
Фильмы
Святым тут не место
8.02021, There Are No Saints
Боевик, Триллер95 мин18+
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Святым тут не место (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Бывший мафиозный головорез по кличке Иезуит выходит из техасской тюрьмы и раздумывает над тем, чтобы восстановить отношения с бывшей женой Надей. Вскоре он узнает, что ее убил новый муж Винсент, который, к тому же, похитил сына Иезуита и увез в Мексику. Разъяренный отец отправляется в погоню за Винсентом в сопровождении танцовщицы, которую он встретил в стриптиз-клубе.

Страна
США, Мексика
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Святым тут не место»