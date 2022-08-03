8.02021, There Are No Saints
Боевик, Триллер95 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
Святым тут не место (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Бывший мафиозный головорез по кличке Иезуит выходит из техасской тюрьмы и раздумывает над тем, чтобы восстановить отношения с бывшей женой Надей. Вскоре он узнает, что ее убил новый муж Винсент, который, к тому же, похитил сына Иезуита и увез в Мексику. Разъяренный отец отправляется в погоню за Винсентом в сопровождении танцовщицы, которую он встретил в стриптиз-клубе.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
4.9 IMDb
- АПРежиссёр
Альфонсо
Пинеда Ульоа
- ХМАктёр
Хосе
Мария Яспик
- Актриса
Шаннин
Соссамон
- Актриса
Пас
Вега
- Актёр
Нил
Макдона
- КСАктёр
Кейдрих
Селлати
- Актёр
Томми
Флэнаган
- РПАктёр
Рон
Перлман
- Актёр
Тим
Рот
- ДГАктёр
Джон
Гилберт
- БГАктёр
Брайан
Глэнни
- ПШСценарист
Пол
Шредер
- АГПродюсер
Алекс
Гарсиа
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ПРАктриса дубляжа
Полина
Ртищева
- ДБАктриса дубляжа
Дина
Бобылёва
- АМАктёр дубляжа
Антон
Морозов
- ТЗАктёр дубляжа
Тимофей
Звягольский
- ДЛМонтажёр
Дэн
Лебентал
- ЭПКомпозитор
Эйтор
Перейра