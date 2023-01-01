Биография

Шаннин Соссамон — актриса и режиссер. Обладательница премии «Молодой Голливуд» за прорывное выступление. Родилась в Гонолулу 3 октября 1978 года. Хотела быть танцовщицей, снималась в телевизионной рекламе и работала диджеем в клубе. Позже, состоявшись в кино как актриса, она сняла небольшое видео, для которого сама написала сценарий. В 1999 году в биографии Шаннин Соссамон произошло значимое событие, которое повлияло на ее дальнейшую жизнь — девушка прошла кастинг на ведущую роль в фильме «История рыцаря». За нее она номинировалась на премию MTV Movie+TV сразу в трех номинациях и на премию «Выбор подростков». Еще один значимый фильм — «40 дней и 40 ночей». Актриса сыграла в нем небольшую, но сложную роль, за которую ее в 2022 году выдвинули на премию «Выбор подростков». Серьезные работы у Шаннин были в картинах «Гримкатти», Backspot, The Undertaker's Wife.