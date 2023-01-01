Биография

Нил Макдона — актер и продюсер из США. За лучшую мужскую роль второго плана в 2012 году получил премию «Спутник». Родился в Дорчестере, Англия, 13 февраля 1966 года. Нил играл на сцене еще в школе и собирал овации зала. После окончания Университета в Сиракузах отправился в Лондон постигать азы актерского мастерства. Там ему удалось поступить в Академию музыкальных и драматических искусств. Получив диплом, начал работать по профессии в нескольких театральных постановках. За одну из них получил премию как лучший актер. В кино биография Нила Макдона сложилась не менее удачно‚ чем в театре. О его профессиональной востребованности говорит то, что за 36 лет актер снялся в 161 фильме. Карьера началась с сериала «Чайна-Бич». Затем последовали «Квантовый скачок», «Секретные материалы», «Сибилл». Первую главную роль Нил получил в 1993 году в фильме «Сектанты». Свежие премьеры с Макдона в главной роли — «Отряд преступников» и Skill House. Кроме участия в съемках, Нил занимается продюсированием и созданием сценариев. Он озвучивал мультфильмы и видеоигры, долгое время был голосом компании Cadillac — производителя люксовых автомобилей.