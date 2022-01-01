Бун (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Бун — один из самых опасных наёмных убийц в Америке. После жестокой перестрелки его находит раненым мальчик-подросток, живущий с матерью Кэтрин. Благодаря её заботам Бун быстро встаёт на ноги. Он с удивлением узнаёт, что Кэтрин — пастор в протестантской общине и одновременно невольная соучастница преступной аферы. А всё из-за того, что её покойный муж задолжал бандитской шайке. Делать нечего: Бун встаёт на защиту вдовы и её сына, путая карты очень злым и беспощадным людям.
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Информация
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ДПРежиссёр
Дерек
Прэсли
- Актёр
Нил
Макдона
- Актёр
Томми
Флэнаган
- КОАктриса
Кристина
Очоа
- ДПАктёр
Джон
Патрик Джордан
- ДГАктёр
Деметриус
Гросс
- ГКАктриса
Гэбриэлль
Картерис
- ПМАктёр
Пэт
Монахэн
- ДМАктёр
Джеймс
Мадио
- ДСАктёр
Джейсон
Скотт Ли
- ДМАктёр
Джейк
Мелроз
- ДПСценарист
Дерек
Прэсли
- РРПродюсер
Руве
Робертсон
- СЭПродюсер
Стивен
Эндельман
- ДМ�Художник
Дэвид
Молин
- ДСМонтажёр
Джейсон
Стэрн
- СЭКомпозитор
Стивен
Эндельман