Бун
Wink
Фильмы
Бун
7.72022, Boon
Боевики, Триллеры91 мин18+

Бун (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Бун — один из самых опасных наёмных убийц в Америке. После жестокой перестрелки его находит раненым мальчик-подросток, живущий с матерью Кэтрин. Благодаря её заботам Бун быстро встаёт на ноги. Он с удивлением узнаёт, что Кэтрин — пастор в протестантской общине и одновременно невольная соучастница преступной аферы. А всё из-за того, что её покойный муж задолжал бандитской шайке. Делать нечего: Бун встаёт на защиту вдовы и её сына, путая карты очень злым и беспощадным людям.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.9 IMDb