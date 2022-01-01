Бун (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Бун — один из самых опасных наёмных убийц в Америке. После жестокой перестрелки его находит раненым мальчик-подросток, живущий с матерью Кэтрин. Благодаря её заботам Бун быстро встаёт на ноги. Он с удивлением узнаёт, что Кэтрин — пастор в протестантской общине и одновременно невольная соучастница преступной аферы. А всё из-за того, что её покойный муж задолжал бандитской шайке. Делать нечего: Бун встаёт на защиту вдовы и её сына, путая карты очень злым и беспощадным людям.



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