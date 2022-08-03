Боевой робот номер 4 (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

В далeких джунглях Камбоджи ЦРУ проводит несанкционированные испытания боевых роботов с искусственным интеллектом, созданных частной компанией. Расстреливая банду вооружeнных наркоторговцев, андроиды уничтожают и жителей лесной деревни, невольными свидетелями чего становится живущий там же бывший морпех и группа американских студентов-медиков, участвующих в волонтeрской программе. Им удаeтся почти без потерь сбежать в джунгли, но ЦРУ свидетели не нужны.

