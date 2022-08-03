Боевой робот номер 4 (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
В далeких джунглях Камбоджи ЦРУ проводит несанкционированные испытания боевых роботов с искусственным интеллектом, созданных частной компанией. Расстреливая банду вооружeнных наркоторговцев, андроиды уничтожают и жителей лесной деревни, невольными свидетелями чего становится живущий там же бывший морпех и группа американских студентов-медиков, участвующих в волонтeрской программе. Им удаeтся почти без потерь сбежать в джунгли, но ЦРУ свидетели не нужны.
СтранаАвстралия
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоFull HD
Время126 мин / 02:06
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ДХАктёр
Дэвид
Хэверти
- БТАктёр
Бретт
Тутор
- ХРАктёр
Хосе
Росете
- РХАктёр
Райан
Хью
- Актёр
Нил
Макдона
- ПХАктёр
Пол
Хаапаниеми
- КЧАктриса
Кайли
Чан
- ТМАктриса
Татьяна
Марьянович
- ДСАктёр
Дэвид
Самартин
- ЛТАктёр
Лай
Тай
- КСПродюсер
Куликар
Сото
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- СПХудожник
Самнан
Пак