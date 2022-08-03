Боевой робот номер 4
Wink
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Боевой робот номер 4
7.82020, Monsters of Man
Фантастика, Боевик126 мин18+

Боевой робот номер 4 (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

В далeких джунглях Камбоджи ЦРУ проводит несанкционированные испытания боевых роботов с искусственным интеллектом, созданных частной компанией. Расстреливая банду вооружeнных наркоторговцев, андроиды уничтожают и жителей лесной деревни, невольными свидетелями чего становится живущий там же бывший морпех и группа американских студентов-медиков, участвующих в волонтeрской программе. Им удаeтся почти без потерь сбежать в джунгли, но ЦРУ свидетели не нужны.

Страна
Австралия
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
Full HD
Время
126 мин / 02:06

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Боевой робот номер 4»