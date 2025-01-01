Легенды наших предков (фильм, 2025) смотреть онлайн

«Легенды наших предков» — фильм, который хочется смотреть всей семьей. Новый взгляд на проблемы современных детей и взрослых, профессиональное выгорание и поиск души и истины в мире интернета и гаджетов, обернутые в увлекательный сюжет с колоритом коренных народов Урала.



Газетчик из Екатеринбурга по имени Антон по заданию от редакции оказывается в маленьком таежном поселении, где ему открывается древняя легенда о владыке леса. Не придав ей большого значения в погоне за действительно громким материалом, главный герой возвращается домой, но там его ожидает сюрприз: владыка леса из сказания увязался за ним и постоянно следует за героем как навязчивая галлюцинация. Все дело в том, что персонаж из сказок обретает силу только через устные сказания, и теперь он стремится спасти от окончательного исчезновения и себя, и других таких же сказочных персонажей. Чтобы исполнить просьбу легендарного существа и затем вернуться к нормальной жизни, Антону предстоит отправиться в далекое путешествие вместе с дочерью Мирой, которая не так давно пережила развод родителей. И на этом долгом пути они не только прикоснутся к старым легендам, но и научатся слышать друг друга.



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