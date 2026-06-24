Жуки. Сезон 3
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3-й сезон

Жуки (сериал, 2022) сезон 3 смотреть онлайн

2022, Жуки. Сезон 3 16 серий
Комедия18+
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О сериале

Никита, Дэн и Артемий разработали уникальное приложение для смартфонов, вот-вот продадут его и осуществят все свои мечты. Но в последний момент многомиллионная сделка срывается и парней забирают в армию. Чтобы не ставить под угрозу успех своего стартапа, они выбирают альтернативную службу в глухой деревне Жуки, где будут пытаться довести свой проект до конца. Только не так просто разрабатывать приложение там, где нет даже интернета…

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Жуки»