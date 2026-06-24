Жуки (сериал, 2022) сезон 3 серия 13 смотреть онлайн
9.62022, Жуки. Сезон 3. Серия 13
Комедия18+
Серия в подписке «PREMIER»
- 18+26 мин
Жуки
Сезон 3 Серия 1
- 18+23 мин
Жуки
Сезон 3 Серия 2
- 18+21 мин
Жуки
Сезон 3 Серия 3
- 18+24 мин
Жуки
Сезон 3 Серия 4
- 18+22 мин
Жуки
Сезон 3 Серия 5
- 18+23 мин
Жуки
Сезон 3 Серия 6
- 18+25 мин
Жуки
Сезон 3 Серия 7
- 18+24 мин
Жуки
Сезон 3 Серия 8
- 18+23 мин
Жуки
Сезон 3 Серия 9
- 18+26 мин
Жуки
Сезон 3 Серия 10
- 18+21 мин
Жуки
Сезон 3 Серия 11
- 18+25 мин
Жуки
Сезон 3 Серия 12
- 18+24 мин
Жуки
Сезон 3 Серия 13
- 18+23 мин
Жуки
Сезон 3 Серия 14
- 18+23 мин
Жуки
Сезон 3 Серия 15
- 18+23 мин
Жуки
Сезон 3 Серия 16
О сериале
Никита, Дэн и Артемий разработали уникальное приложение для смартфонов, вот-вот продадут его и осуществят все свои мечты. Но в последний момент многомиллионная сделка срывается и парней забирают в армию. Чтобы не ставить под угрозу успех своего стартапа, они выбирают альтернативную службу в глухой деревне Жуки, где будут пытаться довести свой проект до конца. Только не так просто разрабатывать приложение там, где нет даже интернета…
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Константин
Смирнов
- ККРежиссёр
Константин
Колесов
- МПРежиссёр
Максим
Пешков
- Актёр
Вячеслав
Чепурченко
- ПКАктёр
Павел
Комаров
- ВДАктёр
Вадим
Дубровин
- Актёр
Максим
Лагашкин
- Актриса
Екатерина
Стулова
- Актёр
Игорь
Верник
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- Актёр
Виктор
Бычков
- Актёр
Анатолий
Журавлёв
- КМАктриса
Карина
Мишулина
- Актриса
Марьяна
Спивак
- АВАктёр
Артём
Волобуев
- ДААктриса
Дарья
Алыпова
- ЕГАктриса
Елизавета
Гончаренко
- ПРАктриса
Полина
Ряйсянен
- МПСценарист
Максим
Пешков
- СНСценарист
Сергей
Нотариус
- АКСценарист
Артем
Клинков
- ЮАСценарист
Юлия
Абрамчик
- Продюсер
Тина
Канделаки
- АВПродюсер
Аркадий
Водахов
- МРПродюсер
Марина
Разумова
- БХПродюсер
Борис
Ханчалян
- СКПродюсер
Сергей
Косинский
- Продюсер
Вячеслав
Дусмухаметов
- АДПродюсер
Артур
Джанибекян
- Продюсер
Семён
Слепаков
- АЛПродюсер
Андрей
Левин
- ТБПродюсер
Таймураз
Бадзиев
- ОКХудожник
Олег
Колодько
- ЯСХудожник
Ярослав
Селезнев
- АГХудожник
Александр
Глухов
- ОБХудожница
Ольга
Беляшина
- ААХудожница
Алина
Асрян
- АСХудожница
Алана
Снеткова
- ЕПХудожница
Екатерина
Пенюшкина
- РГМонтажёр
Руслан
Габдрахманов
- СБОператор
Степан
Бешкуров
- МХОператор
Максим
Хоменко