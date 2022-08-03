Фильм Бодибилдер (2022)

Макс Майер уверенно идет к званию чемпиона мира по бодибилдингу. В решающий момент у него случается инфаркт и ему приходится распрощаться с любимым спортом, а после – с семьей и даже другом-тренером Дэном. Все меняет встреча с врачом скорой помощи Виктором, когда-то разработавшим для Министерства обороны невероятно действенное лекарство. Проект заморозили, когда у него обнаружились серьезные побочные эффекты. Макс соглашается протестировать препарат на себе.

