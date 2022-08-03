Бодибилдер
Бодибилдер
2022, Бодибилдер
Триллер, 87 мин, 16+

Фильм Бодибилдер (2022)

О фильме

Макс Майер уверенно идет к званию чемпиона мира по бодибилдингу. В решающий момент у него случается инфаркт и ему приходится распрощаться с любимым спортом, а после – с семьей и даже другом-тренером Дэном. Все меняет встреча с врачом скорой помощи Виктором, когда-то разработавшим для Министерства обороны невероятно действенное лекарство. Проект заморозили, когда у него обнаружились серьезные побочные эффекты. Макс соглашается протестировать препарат на себе.

Страна
Россия
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
5.4 IMDb