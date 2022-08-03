Викинг 18+
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Викинг 18+ (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

8.42016, Викинг 18+
Исторический, Драма148 мин18+

О фильме

Раннее Средневековье. Время тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя. По закону мстить ему должен младший брат — бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны»...

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
148 мин / 02:28

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Викинг 18+»