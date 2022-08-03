Викинг 18+ (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
8.42016, Викинг 18+
Исторический, Драма148 мин18+
О фильме
Раннее Средневековье. Время тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя. По закону мстить ему должен младший брат — бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны»...
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время148 мин / 02:28
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.6 IMDb
- Режиссёр
Андрей
Кравчук
- Актёр
Данила
Козловский
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- МСАктёр
Максим
Суханов
- Актёр
Игорь
Петренко
- Актёр
Андрей
Смоляков
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- Актриса
Александра
Бортич
- Актёр
Кирилл
Плетнёв
- Актёр
Александр
Устюгов
- Актёр
Ростислав
Бершауэр
- АРСценарист
Андрей
Рубанов
- ВССценарист
Виктор
Смирнов
- Сценарист
Андрей
Кравчук
- Продюсер
Константин
Эрнст
- Продюсер
Анатолий
Максимов
- ЕШХудожница
Екатерина
Шапкайц
- ИЛМонтажёр
Илья
Лебедев
- АКМонтажёр
Алексей
Кумакшин
- Монтажёр
Анна
Крутий
- ИГОператор
Игорь
Гринякин
- ИМКомпозитор
Игорь
Матвиенко